Демократ Уоррен заявила о планах победить на праймериз в США

Кандидат на пост президента от Демократической партии США и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на выступлении перед избирателями в Детройте вечером во вторник, 3 марта, заявила о том, что не собирается уходить из предвыборной гонки.

«Быть ​​в окружении таких же бойцов, как мои избиратели, является одной из любимых частей массового движения, которое мы создали вместе», — отметила Уоррен. Оценивая свою кандидатуру, она назвала себя «лучшим президентом США», а своей целью поставила конкуренцию с демократами во всех штатах. Ее выступление транслировали многие американские телеканалы.

Между тем по результатам предварительных подсчетов голосов на праймериз Уоррен не победила ни в одном штате. Американские опросы показали, что она значительно отстает от сенатора Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена в нескольких штатах.

Праймериз в 14 штатах и на территории Американского Самоа по итогам «супервторника» определят число делегатов, которые поедут на летние национальные съезды Демократической и Республиканской партий, где будут названы окончательные кандидаты на выдвижение в президенты США. От демократов будет определено около 1357 делегатов. Для выдвижения в президенты необходимо собрать 1991 голос.

Накануне стало известно, что бывший мэр города Саут-Бенд в американском штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член палаты представителей конгресса Бето О'Рурк, покинувшие предвыборную гонку в США, выступили на митинге в Далласе с заявлениями в поддержку кандидатуры Байдена.