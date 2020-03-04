Байден стал лидером праймериз в Вирджинии, Северной Каролине и Алабаме

Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на первичных выборах Демократической партии в южных штатах Алабама, Вирджиния и Северная Каролина. Это следует из прогнозов телеканала CNN, опубликованных 4 марта.

Таким образом, Байден обошел своего главного соперника по выборам — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

В Алабаме разыграны 52 голоса. Вирджиния и Северная Каролина являются одними из самых крупных штатов — там голосуют 99 и 110 делегатов соответственно.

3 марта в 14 штатах США проходят праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии, на них будут распределены голоса 1344 делегатов.

Выборы проходят в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Вермонте, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе, Юте, а также в Американском Самоа.

Ранее в этот же день бывший мэр города Саут-Бенд в американском штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член палаты представителей конгресса Бето О'Рурк, покинувшие предвыборную гонку в США, выступили на митинге в Далласе с заявлениями в поддержку кандидатуры Байдена.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию действующему президенту США Дональду Трампу.