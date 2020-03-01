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Байден победил на демократических праймериз в Южной Каролине

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Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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Бывший вице-президент США Джо Байден, которого эксперты называют конкурентом действующего президента страны Дональда Трампа, победил на первичных выборах среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило издание The New York Times.

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Байдена поддержали 48,8% избирателей, на втором месте идет сенатор Берни Сандерс с 19,9% голосов. Байдена поддержали 36 делегатов партийного съезда, Сандерса — 11.

Миллиардер Том Стайер, ставший третьим, сообщил о выходе из президентской кампании.

Сандерс лидировал на прошедших 11 февраля праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир. За него проголосовали около 26% избирателей, или более 70 тыс. человек.

22 февраля американский лидер Дональд Трамп иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы помогает демократу Сандерсу стать кандидатом на президентских выборах в США. Трамп разместил в своем блоге информацию о том, что представители Демократической партии распускают противоречивые сведения о его конкуренте.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.

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