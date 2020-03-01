Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки

Американский миллиардер, кандидат в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина Том Стайер выбывает из президентской гонки в США. Об этом сообщил телеканал NBC.

Стайер потратил миллионы долларов на предвыборную кампанию, но оказался только третьим по итогам голосования праймериз.

Состояние Стайера оценивается в более чем $1,5 млрд. Он участвовал в создании банков, а также входил в руководство крупной компании.

Ранее 29 февраля сообщалось, что бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в американском штате Южная Каролина.

26 февраля сообщалось, что американский сенатор Берни Сандерс вырвался в лидеры по популярности у афроамериканцев среди кандидатов в президенты США от Демократической партии.

22 февраля американский лидер Дональд Трамп иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы помогает демократу Берни Сандерсу стать кандидатом на президентских выборах в США. Трамп разместил в своем блоге информацию о том, что представители Демократической партии распускают противоречивые сведения о его конкуренте.

23 февраля сообщалось, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии с 46,6% голосов. Второе место с большим отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден, набравший 19,2% голосов.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.