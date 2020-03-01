Байден лидирует на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в американском штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Для Байдена голосование в Южной Каролине было особенно важно, ведь он считался лидером предвыборной гонки демократов до этапа первичных выборов, но оказался третьим по общему числу голосов делегатов съезда.

Байден надеется, что победы в Южной Каролине будет достаточно, чтобы превратить его в явную альтернативу Берни Сандерсу, когда гонка вступит в новую фазу. На пути Байдена стоит бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг, один из самых богатых людей в мире, который потратил более полумиллиарда долларов на предвыборную кампанию.

26 февраля сообщалось, что американский сенатор Берни Сандерс вырвался в лидеры по популярности у афроамериканцев среди кандидатов в президенты США от Демократической партии.

22 февраля американский лидер Дональд Трамп иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы помогает демократу Берни Сандерсу стать кандидатом на президентских выборах в США. Трамп разместил в своем блоге информацию о том, что представители Демократической партии распускают противоречивые сведения о его конкуренте.

23 февраля сообщалось, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии с 46,6% голосов. Второе место с большим отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден, набравший 19,2% голосов.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.