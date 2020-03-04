В штабе Байдена отказались от поддержки экс-главы ФБР Коми

Уволенный со скандалом бывший директор ФБР Джеймс Коми поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз демократов, однако в штабе кандидата по этому поводу только отшутились.

«Я согласен с [экс-кандидатом] Эми Клобушар: нам нужен кандидат, который заботится об американцах и который восстановит достоинство, уважение к должности. Есть причина, по которой [президент США Дональд] Трамп боится Джо Байдена и болеет за [сенатора, кандидата от Демократической партии] Берни Сандерса», — написал экс-глава ФБР в своем Twitter.

В ответ представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс опубликовал ироничный твит, в котором сравнил поддержку Коми с посылкой, которую никто не заказывал и хочет вернуть.

Yes, customer service? I just received a package that I very much did not order. How can I return it, free of charge? https://t.co/NK4VrYGzT1 — Andrew Bates (@AndrewBatesNC) March 3, 2020

Трамп отправил Джеймса Коми в отставку в мае 2017 года из-за недовольства его работой. Тот возглавлял ФБР с 2013 года. В прошлом году Коми признал начатую в 2016 году слежку американскими спецслужбами за штабом Трампа. В свою очередь, американский лидер потребовал от экс-главы ФБР извинений.

3 марта бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член палаты представителей конгресса Бето О'Рурк, покинувшие предвыборную гонку в США, выступили на митинге в Далласе с заявлениями в поддержку кандидатуры Байдена.

Тем не менее 26 февраля Сандерс вырвался в лидеры по популярности у афроамериканцев среди кандидатов в президенты США от Демократической партии.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.