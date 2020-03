В штабе Байдена отказались от поддержки экс-главы ФБР Коми

Уволенный со скандалом бывший директор ФБР Джеймс Коми поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз демократов, однако в штабе кандидата по этому поводу только отшутились.

«Я согласен с [экс-кандидатом] Эми Клобушар: нам нужен кандидат, который заботится об американцах и который восстановит достоинство, уважение к должности. Есть причина, по которой [президент США Дональд] Трамп боится Джо Байдена и болеет за [сенатора, кандидата от Демократической партии] Берни Сандерса», — написал экс-глава ФБР в своем Twitter.

В ответ представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс опубликовал ироничный твит, в котором сравнил поддержку Коми с посылкой, которую никто не заказывал и хочет вернуть.

Yes, customer service? I just received a package that I very much did not order. How can I return it, free of charge? https://t.co/NK4VrYGzT1