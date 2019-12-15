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Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп подверг критике телекомпанию Fox News за то, что она запланировала интервью с Джеймсом Коми, уволенным с поста директора ФБР в мае 2017 года. Об этом глава Белого дома написал в субботу, 14 декабря, в Тwitter.

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Трампу также пришлось не по вкусу, что Fox News планирует интервью с одним из организаторов расследования дела об импичменте, главой спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адамом Шиффом.

«Трудно поверить, что Fox News будет брать интервью у отвратительных и полностью дискредитировавших (себя. — Ред.) бывшего главы ФБР Джеймса Коми и нечистого на руку политика — изворотливого Адама Шиффа», — написал Трамп.

По его мнению, хорошие рейтинги только у протрамповских шоу Fox News.

Американский лидер добавил, что Fox News рискует оказаться в одной компании с CNBC и CNN, и они все «умрут», тогда как другие СМИ придут на их место.

Среди ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме.

При этом Трамп неоднократно критиковал CNN и другие американские СМИ, которые симпатизируют членам Демократической партии.

В конце сентября он также устроил перепалку с журналистом The New York Times. Президент затронул тему fake news и назвал газету «погибающей». Затем Трамп все же разрешил журналисту задать вопрос, «чтобы почтить газету, которую когда-то любил».

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