Прямой эфир
Сюжет:

Трамп назвал демократов «партией ненависти» из-за импичмента

0
Фото: Global Look Press/Oliver Contreras/CNP/AdMedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Дональд Трамп назвал несправедливым решение о запуске в отношении него процедуры импичмента и обвинил демократов в ненависти.

«Несправедливо, что меня привлекли к импичменту, когда я не сделал абсолютно ничего плохого!» — написал американский лидер в Twitter.

Он также назвал демократов «ничего не делающими» и подчеркнул, что те превратились в «партию ненависти» и стали слишком плохими для Соединенных Штатов.

13 декабря юридический комитет палаты представителей конгресса утвердил две статьи импичмента. Трампу инкриминируют злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

4 декабря председатель юридического комитета палаты представителей конгресса Джерролд Надлер (представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк) заявил, что Трамп превысил свои полномочия и его действия дают основания для объявления импичмента.

Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о предложении сенатора снять обвинения с Трампа
Трамп поторопил демократов с объявлением импичмента

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019