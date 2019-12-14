Трамп назвал демократов «партией ненависти» из-за импичмента

Президент Дональд Трамп назвал несправедливым решение о запуске в отношении него процедуры импичмента и обвинил демократов в ненависти.

«Несправедливо, что меня привлекли к импичменту, когда я не сделал абсолютно ничего плохого!» — написал американский лидер в Twitter.

Он также назвал демократов «ничего не делающими» и подчеркнул, что те превратились в «партию ненависти» и стали слишком плохими для Соединенных Штатов.

It’s not fair that I’m being Impeached when I’ve done absolutely nothing wrong! The Radical Left, Do Nothing Democrats have become the Party of Hate. They are so bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 декабря 2019 г.

13 декабря юридический комитет палаты представителей конгресса утвердил две статьи импичмента. Трампу инкриминируют злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

4 декабря председатель юридического комитета палаты представителей конгресса Джерролд Надлер (представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк) заявил, что Трамп превысил свои полномочия и его действия дают основания для объявления импичмента.

Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.