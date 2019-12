Трамп назвал демократов «партией ненависти» из-за импичмента

Президент Дональд Трамп назвал несправедливым решение о запуске в отношении него процедуры импичмента и обвинил демократов в ненависти.

«Несправедливо, что меня привлекли к импичменту, когда я не сделал абсолютно ничего плохого!» — написал американский лидер в Twitter.

Он также назвал демократов «ничего не делающими» и подчеркнул, что те превратились в «партию ненависти» и стали слишком плохими для Соединенных Штатов.

It’s not fair that I’m being Impeached when I’ve done absolutely nothing wrong! The Radical Left, Do Nothing Democrats have become the Party of Hate. They are so bad for our Country!