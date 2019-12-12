СМИ узнали о предложении сенатора снять обвинения с Трампа

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, представляющий штат Кентукки, намерен провести финальное голосование по вопросу вынесения оправдательного приговора президенту США Дональду Трампу. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии.

По их словам, это произойдет в том случае, если сторонникам Трампа удастся в однопартийном порядке установить правила процедуры импичмента.

Ранее Макконнелл допускал самостоятельное установление республиканцами правил процедуры импичмента президента. Действия сенаторов в этом случае описаны лишь в общих чертах, о деталях законодатели должны договориться отдельно. Для принятия резолюции об этом необходим 51 голос. Сейчас у республиканцев есть 53 места в верхней палате.

При этом один из источников отметил, что Макконнелл не будет созывать голосование по ходатайству о переходе к статьям об импичменте, если он не будет знать, что у него есть 51 голос, необходимый для завершения процесса.

При этом окончательном голосовании понадобится 67 голосов, чтобы признать Трампа виновным и отстранить его от должности.

4 декабря в ходе слушаний по возможному объявлению импичмента Трампу председатель юридического комитета палаты представителей конгресса Джерролд Надлер (представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк) заявил, что Трамп превысил свои полномочия и его действия дают основания для объявления импичмента.

Осенью в США было запущено расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.