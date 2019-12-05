Прямой эфир
Сюжет:

Пелоси заявила о предъявлении Трампу обвинений с целью импичмента

0
Фото: REUTERS/Erin Scott
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Об этом в четверг, 5 декабря, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Операция «И»: поможет ли импичмент демократам в борьбе за Белый дом
Реальная цель запуска процедуры отставки президента — не отстранение от власти Дональда Трампа, а попытка помешать его переизбранию

«Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать, потому что он вновь пытается подорвать выборы для собственных политических нужд. Президент превысил свои полномочия, подрывая нашу национальную безопасность и ставя под угрозу честный характер наших выборов», — цитирует ее CBS News.

Спикер палаты представителей подчеркнула, что Трамп допустил «серьезное нарушение» конституции. По словам Пелоси, на кону стоит «американская демократия».

В связи с этим она призвала председателя юридического комитета конгресса США Джеррольда Надлера подготовить обвинения в отношении американского лидера в рамках процедуры его импичмента.

3 декабря пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что подготовленный демократами из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа не содержит никаких доказательств виновности американского лидера.

Осенью этого года в Соединенных Штатах был запущен процесс импичмента Трампа. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа «плохим днем для демократов»
Глава судебного комитета конгресса заявил о превышении Трампом полномочий

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019