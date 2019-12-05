Пелоси заявила о предъявлении Трампу обвинений с целью импичмента

Президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Об этом в четверг, 5 декабря, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать, потому что он вновь пытается подорвать выборы для собственных политических нужд. Президент превысил свои полномочия, подрывая нашу национальную безопасность и ставя под угрозу честный характер наших выборов», — цитирует ее CBS News.

Спикер палаты представителей подчеркнула, что Трамп допустил «серьезное нарушение» конституции. По словам Пелоси, на кону стоит «американская демократия».

В связи с этим она призвала председателя юридического комитета конгресса США Джеррольда Надлера подготовить обвинения в отношении американского лидера в рамках процедуры его импичмента.

3 декабря пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что подготовленный демократами из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа не содержит никаких доказательств виновности американского лидера.

Осенью этого года в Соединенных Штатах был запущен процесс импичмента Трампа. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.