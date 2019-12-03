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В Белом доме заявили об отсутствии доказательств виновности Трампа в докладе демократов

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Подготовленный демократами из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США итоговый доклад в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа не содержит никаких доказательств виновности американского лидера. Об этом говорится в распространенном во вторник, 3 декабря, заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

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«По итогам этого однобокого и фальшивого процесса председатель (спецкомитета по разведке Адам. — Ред) Шифф и демократы не смогли найти абсолютно никаких доказательств неправомерных действий со стороны президента Трампа», — цитирует ее ТАСС.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что в докладе демократов есть данные о том, что Трамп подстрекал власти Украины к вмешательству в президентские выборы США в 2020 году.

Доклад Демократической партии в большей степени основан на опросах свидетелей, которые были проведены в течение последних нескольких месяцев.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что политик заморозил военную помощь Украине и требовал провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына. Причиной стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

25 сентября Белый дом опубликовал июльский разговор Трампа и Зеленского. Во время беседы президент США попросил украинского лидера изучить дело, связанное с Байденом, на что тот попросил предоставить ему дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.

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