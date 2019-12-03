Демократы уличили Трампа в подстрекательстве Киева к вмешательству в выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подстрекал власти Украины к вмешательству в президентские выборы США в 2020 году. К такому выводу пришли представители демократической партии в докладе по расследованию дела об импичменте главы Белого дома, сообщает во вторник, 3 декабря, CNN.

Американский лидер воспользовался полномочиями, чтобы обеспечить иностранное вмешательство в предстоящей президентской кампании, утверждается в документе.

Отчет комитета, который насчитывает 300 страниц, служит основой запущенному процессу импичмента. Ожидается, что комитет проголосует за то, чтобы утвердить его во вторник вечером и направить в Судебный комитет палаты представителей.

Доклад Демократической партии в большей степени основан на опросах свидетелей, которые были проведены в течение последних нескольких месяцев.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что политик заморозил военную помощь Украине и требовал провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына. Причиной стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

25 сентября Белый дом опубликовал июльский разговор Трампа и Зеленского. Во время беседы президент США попросил украинского лидера изучить дело, связанное с Байденом, на что тот попросил предоставить ему дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.