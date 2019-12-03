Трамп посчитал дело по импичменту закрытым после заявлений Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что после комментариев украинского лидера Владимира Зеленского касательно их телефонного разговора дело по его импичменту «закрыто». Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

По его словам, президент Украины вновь заявил, что он не сделал ничего плохого в отношении Киева или взаимодействия между странами. Трамп также поблагодарил Зеленского и призвал «ничего не делающих демократов начать работать», так как «дело закрыто».

Ранее в интервью изданию Time Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с американским президентом обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена и вопрос предоставления Киеву помощи не были связаны.

30 ноября Трампу дали время на ответ об участии в слушания по импичменту. Однако 26 ноября палата представителей уже приглашала Трампа обсудить данный вопрос.

Вместе с тем 22 ноября Белый дом заявил, что Трамп готов пообщаться с конгрессменами о расследовании.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он заморозил военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына. Причиной стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

25 сентября Белый дом опубликовал июльский разговор Трампа и Зеленского. Во время беседы президент США попросил украинского лидера изучить дело, связанное с Байденом, на что тот попросил предоставить ему дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась. Однако ранее СМИ заявляли, что именно эта тема была предметом торга двух лидеров.