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Трамп посчитал дело по импичменту закрытым после заявлений Зеленского

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил, что после комментариев украинского лидера Владимира Зеленского касательно их телефонного разговора дело по его импичменту «закрыто». Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

По его словам, президент Украины вновь заявил, что он не сделал ничего плохого в отношении Киева или взаимодействия между странами. Трамп также поблагодарил Зеленского и призвал «ничего не делающих демократов начать работать», так как «дело закрыто».

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Ранее в интервью изданию Time Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с американским президентом обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена и вопрос предоставления Киеву помощи не были связаны.

30 ноября Трампу дали время на ответ об участии в слушания по импичменту. Однако 26 ноября палата представителей уже приглашала Трампа обсудить данный вопрос.

Вместе с тем 22 ноября Белый дом заявил, что Трамп готов пообщаться с конгрессменами о расследовании.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он заморозил военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына. Причиной стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

25 сентября Белый дом опубликовал июльский разговор Трампа и Зеленского. Во время беседы президент США попросил украинского лидера изучить дело, связанное с Байденом, на что тот попросил предоставить ему дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась. Однако ранее СМИ заявляли, что именно эта тема была предметом торга двух лидеров.

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