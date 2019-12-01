Конгресс США обсудит доклад в рамках дела об импичменте Трампа

Комитет представителей США по разведке в понедельник, 2 декабря, приступит к обсуждению доклада в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico в воскресенье, 1 декабря.

В течение двух недель комитет проводил слушания с более чем десятью свидетелями по «украинскому делу». Расследование велось в закрытом режиме. В итоге у законодателей будет 24 часа на обсуждение доклада, потом он будет выставлен на голосование. Если комиссия утвердит документ, он будет вынесен на рассмотрение юридического комитета.

«Комитет [по разведке] по-прежнему открыт для приема новых свидетелей или свидетельских показаний, поскольку он начал составлять проект отчета, но не ясно, появилась ли какая-либо новая информация с тех пор, как законодатели отправились на однонедельный перерыв в день благодарения», — сказал председатель комитета по разведке демократ Адам Шифф.

Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента, сообщает «РИА Новости».

30 ноября Трампу дали время на ответ об участии в слушания по импичменту. Однако 26 ноября палата представителей уже приглашала Трампа обсудить данный вопрос.

Вместе с тем 22 ноября Белый дом заявил, что Трамп готов пообщаться с конгрессменами о расследовании.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он заморозил военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына. Причиной стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

25 сентября Белый дом опубликовал июльский разговор Трампа и Зеленского. Во время беседы президент США попросил украинского лидера изучить дело, связанное с Байденом, на что тот попросил предоставить ему дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась. Однако ранее СМИ заявляли, что именно эта тема была предметом торга двух лидеров.