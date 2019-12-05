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Глава судебного комитета конгресса заявил о превышении Трампом полномочий

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Фото: REUTERS/Saul Loeb
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Президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия, и его действия составляют базу для объявления импичмента. Об этом в четверг, 5 декабря, по итогам первых экспертных слушаний заявил глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса США Джеррольд Надлер.

По его словам, президент совершил преступление, которое влечет за собой импичмент. Он попросил иностранное государство вмешаться в американские выборы. Кроме того, он попался на этом и дважды мешал следователям. Также Надлер добавил, что действия Трампа представляют собой угрозу национальной безопасности и непосредственную угрозу следующим выборам, пишет Politico.

3 декабря пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что подготовленный демократами из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа не содержит никаких доказательств виновности американского лидера.

Осенью этого года в Соединенных Штатах был запущен процесс импичмента Трампа. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их «глупыми» и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

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