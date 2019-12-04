Комитет по разведке палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США одобрил доклад по импичменту президента страны Дональда Трампа и передал документ в юридический комитет. Об этом во вторник, 3 декабря, пишет газета Washington Post.

Таким образом, в рамках расследования дела об отстранении Трампа от власти начинается новая фаза, передает ТАСС.

Ранее 3 декабря пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм заявила, что подготовленный демократами из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа не содержит никаких доказательств виновности американского лидера.

Осенью этого года в Соединенных Штатах был запущен процесс импичмента Трампа. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена. В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по его импичменту, называя их «глупыми» и сравнивая этот процесс с мошенничеством.