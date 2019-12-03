Демократы обвинили Трампа в препятствовании расследованию по импичменту

Президент США Дональд Трамп организовал «беспрецедентную кампанию» по препятствованию расследованию в рамках процедуры его импичмента. Этот вывод содержится в опубликованном 300-страничном докладе, который подготовили демократы из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США.

Среди основных выводов, которые сделали демократы, упоминается то, что глава Белого дома принуждал президента Украины Владимира Зеленского оказать ему услугу политического характера, при этом представители Трампа усиливали это давление. Также Трамп запретил своим ближайшим помощникам давать показания в рамках расследования по импичменту и запугивал свидетелей, говорится в докладе, сообщает во вторник, 3 декабря, CNN.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что в докладе демократов есть данные о том, что Трамп подстрекал власти Украины к вмешательству в президентские выборы США в 2020 году.

Доклад составлен после проведенного спецкомитетом расследования в рамках процедуры импичмента. Республиканцы уже опровергли доводы, содержащиеся в документе.

Документ послужит основой запущенному процессу импичмента. Ожидается, что комитет проголосует за то, чтобы утвердить его во вторник вечером и направить в Судебный комитет палаты представителей.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что политик заморозил военную помощь Украине и требовал провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына.

25 сентября Белый дом опубликовал июльский разговор Трампа и Зеленского. Во время беседы президент США попросил украинского лидера изучить дело, связанное с Байденом, на что тот попросил предоставить ему дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов не поднималась.