Джулиани настроен доказать причастность Байдена к коррупции на Украине
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани намерен в ближайшее время опубликовать материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине. Об этом адвокат заявил на своей странице в Twitter.
По его словам, вскоре американцы узнают, что Байден и другие официальные лица из администрации бывшего президента США Барака Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 по 2016 годы. Также Джулиани выразил уверенность в том, что бывший вице-президент был причастен к преступной деятельности в стране, пишет ТАСС.
24 ноября Джулиани заявил, что хранит компромат на семью Байденов. Он пообещал, что обнародует его, если с ним «что-то произойдет». В этот же день адвокат рассказал в интервью Fox News, что добивается выдачи американских виз четырем гражданам Украины, которые якобы подтвердят причастность участника президентской гонки в США Джо Байдена и других представителей Демократической партии к преступлениям.
16 ноября стало известно, что Федеральная прокуратура США начала расследование против Джулиани. Речь идет о возможном получении адвокатом Трампа личной выгоды от газовых проектов на Украине, которыми занимались его соратники-бизнесмены.