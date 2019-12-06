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Джулиани настроен доказать причастность Байдена к коррупции на Украине

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Адвокат американского президента Рудольф Джулиани намерен в ближайшее время опубликовать материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине. Об этом адвокат заявил на своей странице в Twitter.

По его словам, вскоре американцы узнают, что Байден и другие официальные лица из администрации бывшего президента США Барака Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 по 2016 годы. Также Джулиани выразил уверенность в том, что бывший вице-президент был причастен к преступной деятельности в стране, пишет ТАСС.

24 ноября Джулиани заявил, что хранит компромат на семью Байденов. Он пообещал, что обнародует его, если с ним «что-то произойдет». В этот же день адвокат рассказал в интервью Fox News, что добивается выдачи американских виз четырем гражданам Украины, которые якобы подтвердят причастность участника президентской гонки в США Джо Байдена и других представителей Демократической партии к преступлениям.

16 ноября стало известно, что Федеральная прокуратура США начала расследование против Джулиани. Речь идет о возможном получении адвокатом Трампа личной выгоды от газовых проектов на Украине, которыми занимались его соратники-бизнесмены.

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