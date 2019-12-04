СМИ узнали о прибытии адвоката Трампа Джулиани в Киев

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Об этом в среду, 4 декабря, сообщило издание «Новое время» со ссылкой на информированный источник.

«Личный адвокат Трампа и один из главных фигурантов «Украинагейта» Рудольф Джулиани находится в Киеве», — сказал собеседник издания.

Как пишет The New York Times, в Киеве Джулиани должен встретиться с бывшими украинскими прокурорами, среди которых Виктор Шокин и Константин Кулик.

По данным американской газеты, во вторник, 3 декабря, Джулиани встретился в Будапеште с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко.

Ранее, 24 ноября, Джулиани рассказал в интервью Fox News, что добивается выдачи американских виз четырем гражданам Украины, которые якобы подтвердят причастность участника президентской гонки в США Джо Байдена и других представителей Демократической партии к преступлениям.

16 ноября стало известно, что Федеральная прокуратура США начала расследование против Джулиани. Речь идет о возможном получении адвокатом Трампа личной выгоды от газовых проектов на Украине, которыми занимались его соратники-бизнесмены.

Демократы начали процесс импичмента Трампа, подозревая его в том, что он задерживал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына. Палата представителей приняла резолюцию в поддержку импичмента 31 октября.

Причиной стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. 15 ноября Белый дом опубликовал содержание первого, апрельского разговора Трампа и Зеленского, в котором те обсудили возможность визита американского лидера на инаугурацию последнего.

До этого, в сентябре, в СМИ появилась публикация о том, что в ходе следующего, июльского разговора с Зеленским глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена. Подозрения опровергла публикация разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.