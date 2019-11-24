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Адвокат Трампа рассказал о хранении компромата на семью Байдена

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jack Kurtz
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Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что хранит компромат на семью политика Джо Байдена. Об этом он написал в Twitter в субботу, 23 ноября.

Адвокат отметил, что его заявление о наличии «страхового полиса», в случае если у него ухудшатся отношения с Дональдом Трампом, относилось к «файлам о семье Байденов», в которых рассказано о «четырех десятилетиях отмывания денег благодаря служебному положению».

«Если я исчезну, они (документы. — Ред.) будут опубликованы», — написал Джулиани.

16 ноября стало известно, что Федеральная прокуратура США начала расследование против Джулиани. Речь идет о возможном получении Джулиани личной выгоды от газовых проектов на Украине, которыми занимались его соратники-бизнесмены.

Следующие выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Демократ Байден является основным соперником республиканца Трампа.

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