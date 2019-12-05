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Трамп выразил надежду на честный процесс по импичменту в сенате

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп после объявления о начале процесса объявления ему импичмента написал в своем Twitter, что демократы унижают страну. Он также выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

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«У демократов-бездельников был исторически плохой день вчера в палате представителей. У них нет оснований для импичмента, и они унижают нашу страну. Но для них ничто не имеет значения, они сошли с ума. Поэтому я говорю, что если вы собираетесь привлечь меня к ответственности, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы могли провести справедливый судебный процесс в сенате и чтобы наша страна могла заняться делом», — призвал республиканец.

По его словам, разбирательство даст возможность показать, насколько коррумпирована американская система власти. Как подчеркнул Трамп, его избрали, чтобы «вычистить болото», что он и делает.

Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм также написала в своем Twitter, что надеется на честный процесс в сенате.

Накануне в ходе слушаний по возможному объявлению импичмента Трампу профессор Джеррольд Надлер заявил, что Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента.

Осенью этого года в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

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