Утверждены две статьи обвинения Трампа в рамках импичмента

Две статьи импичмента президенту США Дональду Трампу утвердил юридический комитет палаты представителей конгресса. Об этом 13 декабря сообщило агентство ТАСС.

Представители Демократической партии инкриминируют Трампу злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса.

Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

Осенью в США было запущено расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским предлагал ему провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.