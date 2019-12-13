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Трамп поставил личный рекорд по числу твитов за сутки

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Фото: TASS/DPA
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Президент США Дональд Трамп за сутки 12 декабря опубликовал в Twitter 123 сообщения, поставив таким образом новый личный рекорд. Об этом сообщило американское издание The Hill.

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По словам журналистов, большинство опубликованных Трампом сообщений касаются слушаний по импичменту в конгрессе. В основном в своих твитах американский лидер критиковал демократов.

Предыдущий рекорд Трамп установил несколькими днями ранее, выпустив 105 твитов за сутки.

В одном из сообщений, опубликованных в Twitter 12 декабря, Трамп порекомендовал 16-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг справиться с гневом и сходить в кино. «Успокойся, Грета, успокойся!» — написал он.

4 декабря в ходе слушаний по возможному объявлению импичмента Трампу председатель юридического комитета палаты представителей конгресса Джерролд Надлер (представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк) заявил, что Трамп превысил свои полномочия и его действия дают основания для объявления импичмента.

Осенью в США было запущено расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским предлагал ему провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

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