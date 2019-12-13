Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности в первом соглашении с Китаем. Об этом глава американской администрации написал на своей странице в Twitter.

По словам республиканца, Пекин согласился на массовые закупки сельскохозяйственной продукции из США, промышленных товаров и др.

«Штрафные тарифы, установленные 15 декабря, не будут взиматься из-за того, что мы договорились о соглашении», — объяснил республиканец. Переговоры по второму этапу начнутся немедленно, до выборов президента США в 2020 году.

«Это удивительная сделка для всех», — заключил Трамп.

Накануне Трамп заявил, что обе стороны очень близки к заключению большой сделки.

Вместе с тем 7 декабря Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать кредиты Китаю. Он отметил, что «у Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают».

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению. 11 октября появилась информация о том, что торговая война между странами может быть приостановлена. Отмечалось, что в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры. Позже обе стороны неоднократно вводили новые пошлины.