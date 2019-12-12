США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, предложение США было сделано примерно в последние пять дней в ходе торговых переговоров между странами. В ответ американская сторона потребовала от Пекина взять на себя обязательства по закупке американской сельхозпродукции, а также по защите прав компаний страны на интеллектуальную собственность и расширению доступа к рынку финансовых услуг КНР, отмечает «Интерфакс».

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что обе стороны очень близки к заключению большой сделки.

Вместе с тем 7 декабря Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать кредиты Китаю. Он отметил, что «у Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают».

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению. 11 октября появилась информация о том, что торговая война между странами может быть приостановлена. Отмечалось, что в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры. Позже обе стороны неоднократно вводили новые пошлины.