Обмен нелюбезностями: КНР и США отсрочили сделку в торговой войне

Обмен санкциями между США и Китаем осложняет выход на торговую сделку. Об этом предупреждают опрошенные «Известиями» эксперты . Они подчеркивают, что в ближайшем будущем никакой деэскалации в отношениях двух стран не предвидится. Американским судам, по сути, отказано в заходах в порт Гонконга, а ряду неправительственных организаций США — в деятельности на территории этого специального китайского административного района. Таким образом власти КНР решили ответить на подписанный в конце ноября президентом Штатов закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге» . Документ открывает путь для санкций против чиновников, которых США сочтут виновными в нарушении прав человека в китайской автономии. Пекин расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Китайское алаверды

Понедельник, 2 декабря, оказался для китайского МИДа днем не столько тяжелым, сколько насыщенным. Сначала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин сообщила о приостановке рассмотрения заявок американских морских судов на заход в порт Гонконга. А затем заявила о санкциях в отношении нескольких базирующихся в США правозащитных компаний. В их число вошли Human Rights Watch, «Национальный фонд демократии», Национальный демократический институт по международным вопросам, Международный республиканский институт и Freedom House — каждая из этих организаций, по версии Пекина, активно вмешивалась в дела в Гонконге и поддерживала там беспорядки . В чем конкретно заключаются санкции, в МИДе не уточнили, но, исходя из логики, понятно, что работать в автономном районе представители этих организаций не смогут.

срш Порт Гонконга Фото: Global Look Press/ZUMA

В HRW решение властей КНР ожидаемо вызвало сожаление. Действия организации ограничивались призывами к протестующим воздержаться от насилия, а к властям — не применять чрезмерную силу для подавления мирных протестов, отметил, в частности, исполнительный директор HRW Кеннет Рос.

— Вместо того чтобы преследовать организацию, которая стремится защитить права жителей Гонконга, китайское правительство должно уважать эти права, — заявил он «Известиям».

Американский истеблишмент действительно с самого начала высказывал недвусмысленную поддержку гонконгским протестующим, вышедшим на улицу в июне под антиправительственными лозунгами. Еще в начале лета сенатор-республиканец Марк Рубио выдвинул проект «Акта о правах человека и демократии в Гонконге» , который предполагал различные санкции против гонконгских чиновников, ответственных, по мнению США, за нарушение этих прав.

При этом принятие этого законопроекта поддерживала не только американская общественность (запустившая для сбора подписей за эту инициативу специальный сайт Free Hong Kong), но и гонконгские активисты. Летом в рядах демонстрантов появились многочисленные американские флаги — таким образом протестующие ратовали за скорейшее принятие Штатами разработанного в конгрессе США законопроекта.

срш Протестущие на улицах Гонконга Фото: REUTERS/Leah Millis

Пекин, напротив, всё это время последовательно предупреждал США, что не стоит лезть во внутренние дела КНР , настоятельно рекомендуя не принимать закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге». Но в ноябре Акт, в числе прочего запрещающий въезд в США чиновников КНР, виновных в нарушениях прав человека, поочередно одобрили обе палаты американского конгресса. А 27 ноября его подписал и президент Дональд Трамп, хотя ранее он всячески избегал темы Гонконга.

Собственно, подпись главы Белого дома и стала триггером нынешнего решения Пекина. Что примечательно, вопреки традиции, в МИД Китая даже прямо заявили: решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций стало ответом на Акт по Гонконгу, который США приняли «игнорируя протест Китая».

Час от часу не легче

Соединенные Штаты ежегодно рассказывают в докладах Госдепа о нарушениях прав человека в Китае (а заодно в Сирии, КНДР, Мьянме, Иране, Турции, Венесуэле и России). В ответ Госсовет КНР каждый год выпускал ответный документ, где разбирал факты, свидетельствующие об ухудшении ситуации с гражданскими свободами в США — с явным намеком, что американцы не особо соответствуют взятым на себя полномочиям защитника прав человека в мире.

Вместе с тем в последние месяцы риторические и законодательные нападки со стороны Вашингтона на Пекин заметно участились. Как рассказал «Известиям» один из авторов аналитического портала о Китае Plenum Фэн Чучэн, законодатели нынешнего, 116-го, созыва конгресса (а он был сформировал в начале года) уже представили около 170 проектов по Китаю — больше, чем за всё время действия конгресса прошлого созыва.

chi Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

По его словам, уже 3 декабря палата представителей конгресса США, скорее всего, примет, Уйгурский акт. Он предполагает санкции против китайских чиновников, ответственных за нарушения прав человека в Синьцзяне, где, как заявляют западные правозащитники, обустроены лагеря для миллиона уйгуров-мусульман. Ранее этот проект уже поддержал американский сенат, при этом коспонсорами Уйгурского акта выступили сразу 127 законодателей от обеих партий (для сравнения принятый Гонконгский акт был выдвинут совместными усилиями 47 конгрессменов).

— Конгресс США уделяет сейчас значительно больше внимания Китаю, и его позиция, поддерживаемая двумя партиями сразу, становится всё более агрессивной, — отметил китайский аналитик.

По его мнению, чем дальше, тем больше США будут давить на Китай: уже в 2020 году Штаты могут принять инициативы в отношении Тайваня, а также законы, ограждающие американский рынок от китайских технологических компаний и их технологий 5G, а научные институты — от сотрудничества с китайскими НИИ, в которых США видят шпионские структуры (последний законопроект имеет красноречивое название «Защитите наши университеты»).

Полагать, что Пекин оставит такие недружественные действия без ответа, было бы наивно. А значит, война слов и взаимные санкции, пусть даже и символические, будут нарастать. В краткосрочной же перспективе нынешний американо-китайский накал страстей рискует осложнить выход на торговую сделку, согласования которой от лидеров двух стран ждали до конца года.

срш Фото: Global Look Press/ZUMA

— Это, бесспорно, может навредить (достижению торгового перемирия). Китайская сторона прекрасно понимает: Дональду Трампу торговая сделка нужна поскорее, чтобы приподнять рейтинг внутри страны. И в Китае ходили спекуляции, что в отместку за Гонконгский акт Пекин будет стремиться притормозить торговые переговоры , — заметил в беседе с «Известиями» эксперт пекинского Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.

1 декабря американский новостной сайт Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе президента США Дональда Трампа, написал, что в настоящее время все переговоры по торговой теме «застопорились из-за гонконгского законодательства». Инициативы США по теме Синьцзяна или Тайваня наверняка сделают Китай еще менее расторопным.