Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка. Об этом он написал у себя в Twitter в четверг, 12 декабря.

«Очень близки к большой сделке с Китаем. Они хотят этого и мы тоже!» — заявил Трамп.

Подробности, условия и сроки возможного соглашения американский лидер не разглашает.

Вместе с тем 7 декабря Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать кредиты Китаю. Он отметил, что «у Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают».

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению. 11 октября появилась информация о том, что торговая война между странами может быть приостановлена. Отмечалось, что в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры. Позже обе стороны неоднократно вводили новые пошлины.