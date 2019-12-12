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Трамп посоветовал Грете Тунберг успокоиться

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп порекомендовал 16-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг справиться с гневом и сходить в кино. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в четверг, 12 декабря.

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«Так нелепо! Грета должна поработать над проблемой усмирения своего гнева, а потом сходить с другом в старое, доброе кино! Успокойся, Грета, успокойся!» — отметил Трамп.

Накануне, 11 декабря, американский журнал Time признал Тунберг человеком года. На это звание также номинировались спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, анонимный офицер ЦРУ, председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп, который стал человеком года по версии журнала в 2016 году.

Ранее, 23 сентября, после выступления шведской школьницы в ООН, американский лидер написал в своем Twitter, что Тунберг похожа «на счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее», отметив, что ему «приятно это видеть». К своей записи политик прикрепил ссылку на видеозапись выступления подростка, в котором она заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте. Это выступление прославило активистку.

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