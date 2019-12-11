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Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Американский еженедельный журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года. Пост об этом издание опубликовало в Instagram в среду, 11 декабря.

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«Это был год, когда климатический кризис вышел из-за занавеса на центральную сцену, из политического шума вокруг на мировую повестку дня, и никто не сделал для этого больше, чем Грета Тунберг», — сказано в сообщении.

За это звание с активисткой боролись спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, а также американская футболистка Меган Рапино, анонимный офицер ЦРУ, председатель КНР Си Цзиньпин.

В последнем декабрьском выпуске Time традиционно объявляет человека года, а также помещает его фотографию на обложку. Звание может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц: в 2018 году его получили «Стражи» — журналисты, гонимые за свои взгляды и поиск правды, в 2017-м — «Нарушители молчания» — люди, которые выступили против сексуальных надругательств и преследований, ведущие участники движения #meToo, в 2016-м — президент США Дональд Трамп.

Тунберг прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

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