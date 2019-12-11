Эда Ширана признали артистом десятилетия в Великобритании
Певец Эд Ширан признан артистом десятилетия в Великобритании. Об этом заявила организация Official Charts, которая составляет национальный хит-парад.
У британского артиста больше всех синглов, занимавших первые места в хит-парадах (12). Кроме того, его альбомы и синглы в сумме провели на вершине чартов больше всего времени — 79 недель, говорится в сообщении.
Награда вручается в третий раз. Предыдущими победителями были Джастин Бибер и Пол Маккартни.
Ширан опубликовал в Instagram фото с наградой. В подписи к снимку он поблагодарил всех, кто его поддерживал, особенно «своих замечательных поклонников».
Thank you to everyone who’s supported me over the past 10 years, especially my amazing fans. Here’s to the next 10! @officialcharts
Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) 11 Дек 2019 в 2:20 PST
В конце октября Ширана признали самой высокооплачиваемой молодой звездой Великобритании. После мирового турне он почти удвоил свой доход: с £94 млн (больше $120 млн), которые у него были в 2017 году, до £170 млн (больше $218 млн).
В августе концертный тур Ширана Divide был признан самым кассовым в истории музыкальной индустрии, при том что на тот момент еще не был завершен (оставалось отыграть 12 концертов).