Эда Ширана признали артистом десятилетия в Великобритании

Певец Эд Ширан признан артистом десятилетия в Великобритании. Об этом заявила организация Official Charts, которая составляет национальный хит-парад.

У британского артиста больше всех синглов, занимавших первые места в хит-парадах (12). Кроме того, его альбомы и синглы в сумме провели на вершине чартов больше всего времени — 79 недель, говорится в сообщении.

Награда вручается в третий раз. Предыдущими победителями были Джастин Бибер и Пол Маккартни.

Ширан опубликовал в Instagram фото с наградой. В подписи к снимку он поблагодарил всех, кто его поддерживал, особенно «своих замечательных поклонников».

В конце октября Ширана признали самой высокооплачиваемой молодой звездой Великобритании. После мирового турне он почти удвоил свой доход: с £94 млн (больше $120 млн), которые у него были в 2017 году, до £170 млн (больше $218 млн).

В августе концертный тур Ширана Divide был признан самым кассовым в истории музыкальной индустрии, при том что на тот момент еще не был завершен (оставалось отыграть 12 концертов).