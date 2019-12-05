Фото Зеленского впервые появится на обложке журнала Time

Американский журнал Time разместит на обложке своего журнала фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил главный редактор Time Эдвард Фельзенталь в Twitter в четверг, 5 декабря.

Impeachment across continents: for the US, @ByBrianBennett & @chriswilsondc on how Trump 2020 is monetizing impeachment post by post on Facebook & @shustry from Kyiv with Volodymyr Zelensky, the man in the middle. https://t.co/oGrYyuHlD9 pic.twitter.com/ErOgsNFTly — Edward Felsenthal (@efelsenthal) December 5, 2019

«Человек в эпицентре. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке между [президентом России Владимиром] Путиным и [лидером США Дональдом] Трампом», — говорится на обложке издания.

По сведениям сайта «Газета.ру», главная статья номера будет посвящена роли Зеленского в деле об импичменте Трампа и трудностям в отношениях России и Украины.

Выход номера журнала запланирован на 16 декабря.

5 апреля Time посвятил обложку Путину. На фото российский лидер стоит, опираясь руками на красный земной шар.

А в июле 2018 года журнал поместил на обложку нового номера совмещенный портрет президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На странице размещен один заголовок — «Кризис саммита».

Time — еженедельный американский журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. На протяжении последних 20 лет ежегодно публикует список ста наиболее влиятельных людей года.