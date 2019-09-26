Климатическая личность: что проповедует Грета Тунберг и зачем ее слушают мировые лидеры?

Шведская школьница Грета Тунберг за год с небольшим превратилась из прогульщицы с претензиями в мировую знаменитость и нобелевскую номинантку. На днях она выступила с трибуны ООН перед мировыми лидерами с поучениями — что окончательно разделило мир на тех, кто видит в юной шведке надежду на спасение мира, и тех, кто считает ее в лучшем случае марионеткой в руках циничных аферистов. Разделяя всеобщее недоумение, «Известия» попытались разобраться, в чем дело — сошел ли мир действительно с ума или нас хитроумно в этом убеждают?

23 сентября Тунберг, прибывшая в Нью-Йорк на борту яхты Malizia II, предоставленной родственником князя Монако, обратилась к собравшимся на Саммит ООН по мерам в области изменения климата главам государств с эмоциональной речью: «Вы отняли у меня детство своими пустыми словами. И мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают. Целые экосистемы рушатся. Да как вы смеете!» За два дня до того Грета вывела на улицы Нью-Йорка 250 тысяч школьников и студентов в рамках идущей «Недели климатических протестов», приуроченной к саммиту (27 сентября обещаны еще более грандиозные митинги по всему миру). Казалось бы, всё прекрасно: школьница отважно выступает против системы, спасая планету. Но так ли просто обстоят дела на самом деле?

Дева Апокалипсиса

В Средние века Грета Тунберг либо отправилась бы на костер как одержимая, либо (если родители успели бы упрятать ее вовремя за стены монастыря) имела все шансы войти в историю как «св. Грета Стокгольмская», визионерка и пророчица. Лет 50 или 100 назад она была бы обычной городской сумасшедшей , безвредной, хотя и шумноватой достопримечательностью центра города: «направо — Риксдаг, а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал — тоже неизвестно». Однако ж Грете повезло появиться на свет в нашем столетии — и в подходящей семье (отец — умеренно известный актер и продюсер, мать — оперная певица, представлявшая Швецию на «Евровидении-2009». Оба, по сути, выступают менеджерами дочери).

Сами по себе хилиастические настроения, ожидание скорого конца света, разумеется, ничего нового не несут: история европейской цивилизации переполнена пророками и пророчествами, обещавшими скорый (или не очень) апокалипсис — даже в цивилизованном XXI столетии, веке айфона и фейсбука, его обещали уже как минимум трижды , не считая освященного традицией 2000 года. Разница, впрочем, в том, что традиционная эсхатология строилась либо на надлежащей подготовке к гранд-финалу, либо в приближении его. Грета Тунберг обещает его отменить.

Грета Тунберг Грета Тунберг Фото: Global Look Press/HANSSON KRISTER

Пользуется девушка при этом абсолютно иррациональной, почти клерикальной риторикой. «Я как будто умираю внутри, если не протестую», — признавалась она. В схожих выражениях говорил о молитве живший в XIV веке Петр Люксембургский, в 17 лет ставший кардиналом Римско-католической церкви, а к 18 уморивший себя из ревностного благочестия голодом. Впрочем, и Грета предлагает своим сторонникам подобие религиозного культа, основанного на слепой вере в правоту утверждений «учительницы». Экзальтированная шведка, разумеется, ссылается в своих речах на некие «научные данные», абсолютно игнорируя при этом реальные исследования, показывающие, что роль человеческого (и вообще биогенного — напомним, что среди виновников грядущего апокалипсиса уже и коровы с прочим домашним скотом) фактора в глобальном потеплении ничтожно мала. Впрочем, кто будет прислушиваться к скучным доводам ученых, когда можно просто требовать всего и сразу — и не ходить в школу?

Грядущей экологической катастрофой мир пугают уже довольно давно — и, как правило, люди, не имеющие ни надлежащего образования, ни даже базовых познаний в области климатологии. Стало уже хрестоматийным сделанное чиновником ООН, главой Программы по окружающей среде Ноэлом Брауном в 1989 году (и растиражированное всеми СМИ) заявление, что к 2000 году большая часть Земли окажется в результате всемирного потепления под водой. Стоит заметить, что Браун просто по невнимательности (или незнанию) неверно истолковал представленные учеными данные — речь шла о гораздо более отдаленном будущем. Но Грету Тунберг и ее сторонников подобные мелочи, вроде наличия/отсутствия объективного подтверждения справедливости их требований, просто не интересуют.

Давайте все умрем

«Программа» прогрессивной активистки, по сути, отдает замшелым мальтузианством — чтобы сохранить цивилизацию, нужно сократить народонаселение. Открыто, конечно, она об этом не говорит, но сокращение «поголовья человеков» логически вытекает из требований ликвидировать технологические основы современной цивилизации. Любопытно, что заклинания Тунберг («всё, о чем вы говорите — это деньги и вечный экономический рост») странным образом напоминают тезисы американского экономиста Германа Дейли, создателя теории «экономики устойчивого развития», построенной на строгой стабильности уровня населения (то есть ограничения рождаемости). Читала ли 16-летняя прогульщица труды по экономической теории — большой вопрос. И, что самое интересное, и 80-летний патриарх «эко-экономики», и 16-летняя активистка часто упоминаются в связке с именем известного миллиардера-филантропа Джорджа Сороса.

Стоящая за Тунберг идеология (кто бы ни вкладывал ее в затуманенную голову подростка) глубоко антигуманна. Возможно, сам выбор Греты в качестве рупора основывался, кроме прочего, на одном из ее многочисленных диагнозов: синдром Аспергера характеризуется серьезным снижением способности индивида к эмпатии — и склонностью к навязчивым идеям. Выполнение малореалистичных требований Греты — прекращение добычи и использования углеводородов, сворачивание животноводства и отказ от его продуктов — приведет в очень скором времени к крайне плачевным, едва ли не более ужасным, чем гипотетическая экокатастрофа, последствиям. Почему же Тунберг удается выводить на улицы миллионы молодых — только ли причиной такой массовой истерии (иначе не скажешь) лишь глупость и отсутствие образования?

Грета Тунберг Грета Тунберг выступает на Саммите ООН в Нью-Йорке, 2019 год Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Дело, возможно, в том, что современный мир всё больше разделяется не по поколенческому и даже не классовому, а практически сословному принципу. Тем, кто сейчас входит в жизнь на Западе, определенно не светит счастливое будущее: лучшие места уже розданы «по праву рождения». В известном смысле в XXI веке в мир возвращается средневековый уклад — собственно, и саму Грету уже называют «Жанной д’Арк экологии». Впрочем, учитывая ее граничащую с истерикой манеру излагать свои мысли, вернее было бы говорить о Савонароле (многие пользователи соцсетей увидели и более близкую по времени и понятную историческую аналогию).

Да и истерический характер выступлений юных сторонников Тунберг заставляет вспомнить схожие события из истории Европы, когда недовольство неимущих слоев канализировалось через квазирелигиозные движения, вроде крестового похода детей или «пастушков», с точно так же, как и Грета, взявшимися «ниоткуда» харизматичными лидерами-демагогами.

Тогда речь шла о спасении души посредством освобождения Гроба Господня, сегодня — о «спасении планеты»; разница, в конечном счете, лишь в терминологии. К тому же альтернативой «экологам» пока выступают grass-roots движения вроде французских «желтых жилетов», выдвигающие не менее неисполнимые, но куда более неприятные для элит требования социальной справедливости.

Серьезные господа

Чего добиваются поддерживающие Тунберг взрослые — совсем другой вопрос. Часть сторонников, разумеется, просто демонстрирует общую инфантилизацию современного общества; с великовозрастными «активистами» всё, конечно, понятно. Но у рвения Греты (вполне возможно, искреннего) есть и неявные бенефициары. Причем говорить, наверно, стоит, скорее, не об экономических, а о политических выгодах.

Разумеется, определенный смысл поддерживать Тунберг есть у компаний, предлагающих новые энергетические решения и альтернативные способы получения продуктов питания, но всё же большинство таких проектов находятся всё еще на стадии малобюджетных стартапов и отделов НИОКР в крупных корпорациях. Зато президент Франции Макрон еще до явления Греты в ООН потребовал от транспортных компаний прекратить пользоваться Северным морским путем (и многие послушались) — единственно ради спасения планеты от СО2, естественно.

Грета Тунберг Фото: Global Look Press/Federico Gambarini

Окрепли и голоса противников строительства «Северного потока – 2» — как же, ведь это практически ядовитая струя, направленная в сердце Европы. И уж совсем откровенно сформулировал повестку американский National Interest: «Ключ Кремля к мировому господству: изменение климата».

Забота об экологии внезапно оборачивается тривиальной русофобией, а беспокойство о судьбах мира — почти империалистической риторикой (в частности, автор статьи опасается, что поскольку Россия окажется менее подвержена негативным факторам изменения климата в силу географического расположения и размеров, то потепление может позволить обрабатывать земли, на которых сейчас сельское хозяйство невозможно или малоэффективно).

Для успешной войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги, итальянский кондотьер Джан Джакомо Тривульцио пришел к этому выводу еще в XV веке. В XXI столетии максима не потеряла своего значения; а война за экологию — тоже война.

Грета Тунберг Грета Тунберг после окончания перехода через Атлантику Фото: Global Look Press/G. Ronald Lopez

Недешево должны обходиться активные перемещения Тунберг по миру (разрекламированный переход через Атлантику на парусной яхте одного из наследников княжеской семьи Монако был бесплатным для самой Греты, но команда судна, эксплуатационные расходы, наконец, экономически чистое питание — всё это влетело кому-то в копеечку). Да и поданную в ООН Гретой и 15 сторонниками из 12 стран мира жалобу на Аргентину, Францию, Турцию, Бразилию и Германию, обвиняющую эти страны в нарушении прав человека, выразившемся в неиспользовании своих ресурсов для «предотвращения предвидимых и опасных последствий изменения климата», судя по приводимым в СМИ цитатам, писали не полуграмотные подростки, а опытные адвокаты ; представители профессии, славящейся своим бескорыстием и готовностью работать бесплатно.

Кто же спонсирует «экологический крестовый поход» экзальтированной девицы из Стокгольма?