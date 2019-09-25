В ООН спрогнозировали ежегодные климатические бедствия к 2050 году

К 2055 году население Земли ежегодно будет сталкиваться со стихийными бедствиями из-за подъема уровня Мирового океана. Об этом 25 сентября сообщает The Washington Post со ссылкой на доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата.

По оценкам ООН, климатических угроз не удастся избежать даже при условии серьезного сокращения выброса парниковых газов в атмосферу. Эксперты отметили, что к 2050 году экстремальные наводнения, которые ранее наблюдались в прибрежных и островных городах примерно раз в 100 лет, станут ежегодными.

Воздействие климата на океан уже начало приобретать необратимые последствия — уничтожаются коралловые рифы, происходят сильные штормы и тают ледники. Бывший администратор Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Джейн Любченко пояснила, что если в ближайшее время не будут приняты серьезные меры, то эти последствия станут намного серьезнее и глобальнее.

В этот же день стало известно, что 77 стран обязались прекратить выброс парниковых газов к 2050 году на прошедшем саммите ООН по климатическим изменениям.

Следующий полный отчет ООН по теме борьбы с климатическими изменениями будет представлен в Чили на 25-й Конференции по климату, которая пройдет со 2 по 13 декабря.

Генсек ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете во время саммита G7 27 августа. Он отметил, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории, а 2015–2019 годы могут стать самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. По его словам, эксперты Межправительственной группы по изменению климата считают, что необходимо удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году и на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.