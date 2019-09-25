К 2050 году 77 стран обязались прекратить выброс парниковых газов

На прошедшем саммите ООН по климатическим изменениям, прошедшем в рамках 73-й Генассамблеи этой международной организации, 77 стран обязались к 2050 году полностью остановить выбросы парниковых газов в атмосферу. Об этом сообщает новостная служба ООН в среду, 25 сентября.

Еще 70 государств пообещали расширить свои национальные планы по данному вопросу уже к 2020 году. К примеру, Франция заявила, что не будет вести торговлю со странами, которые не соблюдают Парижское соглашение по климату. Германия будет добиваться «углеродного нейтралитета» к 2050 году.

Кроме того, 12 стран обещали внести средства в «Зеленый климатический фонд». Великобритания до 2025 года выделит дополнительно £11,6 млрд на борьбу с климатическими изменениями. Индия к 2022 году планирует увеличить производство энергии из возобновляемых источников до 175 ГВт, а позже — и до 450 ГВт. Китай сократит ежегодные выбросы парниковых газов на 12 млрд т.

«Европейский союз выделит четверть своего следующего бюджета на борьбу с изменением климата», — отмечается в сообщении. Пакистан обязался в ближайшие пять лет высадить 10 млрд деревьев.

Также 87 крупных частных компаний, среди которых Burberry, Danone, Ericsson, Electrolux, IKEA и Nestle с совокупным капиталом в $2,3 трлн, пообещали сократить выбросы и ограничить ущерб окружающей среде. Примерно 130 частных банков обещали придерживаться в своей работе положений Парижского соглашения.

Франция и Новая Зеландия объявили о запрете на разработку новых нефтяных и газовых месторождений на своих территориях. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг расширит географию своей деятельности, связанной с ограничением производства угля, до 30 стран. Благодаря его усилиям в США уже закрыты 297 из 530 угольных предприятий.

В Финляндии, Греции, ФРГ, Венгрии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии и Словакии будут постепенно отказываться от угольной промышленности. Южная Корея объявила о закрытии четырех угольных электростанций, еще шесть прекратят свою работу к 2022 году. «Вы выполнили поставленную задачу и помогли придать импульс борьбе с изменением климата, укрепить сотрудничество и наметить более высокие цели, но впереди еще долгий путь», — приводит новостная служба слова Генсека ООН Антониу Гутерреша, произнесенные им на закрытии форума.

Гутерреш поблагодарил всех участников мероприятия и призвал не останавливаться на достигнутом. «Нам нужно больше конкретных планов, мы ждем еще большей целеустремленности от стран и от частного сектора, — сказал он, добавив, что международная организация хочет, чтобы государственные и частные финансовые институты сделали выбор в пользу «зеленой» экономики.

Ранее сообщалось, что 156 государств объединятся на глобальной забастовке в защиту климата с 20 по 27 сентября. Участники акции требуют действий со стороны властей в вопросах экологии. Забастовки приурочены к климатическому саммиту ООН.

Следующий полный отчет ООН по теме борьбы с климатическими изменениями будет представлен в Чили на 25-й Конференции по климату.

Генсек ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете во время саммита G7 во вторник, 27 августа. Он отметил, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории, а 2015–2019 годы могут стать самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. По его словам, эксперты Межправительственной группы по изменению климата считают, что необходимо удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году и на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.