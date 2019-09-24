Шведская школьница отчитала глав государств на саммите ООН

Школьница из Швеции отчитала политиков на саммите ООН по изменению климата. 16-летняя активистка Грета Тунберг обвинила собравшихся в том, что они ничего не делают для сохранения планеты. У себя на родине девушка известна климатическими забастовками. Тунберг потребовала срочно принять меры и не допустить экологической катастрофы. А сердитый взгляд, который девочка бросила на Дональда Трампа, уже превратился в мем.