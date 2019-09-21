Трамп не придет на саммит ООН по климату

Президент США Дональд Трамп не примет участие в саммите Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата, запланированном на 23 сентября. Как сообщает 21 сентября CNN, вместо этого американский лидер проведет сессию по религиозным преследованиям во всем мире, которую его помощники назвали основной целью визита главы государства в ООН на следующей неделе. Отмечается, что она начнется в то время, когда представитель Китая будет выступать на заседании по климату.

«Это событие направлено на то, чтобы расширить международную поддержку защиты религиозной свободы в результате усиливающегося преследования людей на основе их собственных убеждений, а также растущего числа нападений и разрушений религиозных объектов», — приводит телеканал слова представителя американской администрации.

На саммите по климатическим изменениям США будет представлять Марсия Берникат, первый заместитель помощника госсекретаря по океанам и международным и научным вопросам. Помимо нее участие в мероприятии примут десятки лидеров разных стран.

«Не каждую страну ООН пригласили, и маловероятно, что Трампа попросили бы выступить, даже если бы он хотел», — отмечает телеканал.

26 августа Дональд Трамп не смог принять участие в сессии саммита G7 по вопросам климата в связи с тем, что должен был присутствовать в то же время на двусторонних встречах. Совещание американского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель началось на два часа позже запланированного. Уточняется, что Меркель после этого присутствовала на сессии по климату.

В 2017 году американский президент объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, поскольку считает его «плохой сделкой». По его мнению, оно было «крайне нечестным» по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам. Кроме того, это соглашение обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай.