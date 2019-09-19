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Ученые выяснили причину ледникового периода

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Фото: TASS/imago images/Joana Kruse
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Причиной одной из крупнейших катастроф в истории Земли – глобального ледникового периода – стало столкновение двух крупных астероидов между орбитами Марса и Юпитера. К такому выводу пришла международная группа ученых, пишет ScienceAdvances.

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Исследователи считают, что за весь период существования жизни на Земле произошло пять крупнейших массовых вымираний. Одним из самых крупных считается ордовикское вымирание, случившееся 443 млн лет назад.

Оно уничтожило 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных.

В этот период поверхность Земли покрылась льдами, а Мировой океан промерз практически до экватора.

Сейчас ученые пришли к выводу, что причиной стало столкновение астероидов между орбитами Марса и Юпитера, из-за которого всю Солнечную систему заполнили обломки и пыль.

«Мы предполагаем, что огромные количества космической пыли падали на Землю на протяжении как минимум 2 млн лет. Это усилило тренды на похолодание климата, которые в то время царили и привело к наступлению ледникового периода», — пояснил профессор Филипп Хек из университета Чикаго.

Хек и его коллеги изучил древние породы с юга Швеции и в окрестностях Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что в них содержатся рекордно большие количества частичек космической пыли, происходивших из одного источника, принадлежавшего к числу так называемых L-хондритов. Они нередко являются составляющей каменистых метеоритов и астероидов.

11 сентября сообщалось, что ученые зафиксировали аномальное таяние арктического льда.

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