Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене

Потепление — это не только тающие льды, голодные медведи и поднимающийся уровень воды. На кладбище Лонгйира, столицы полярного архипелага Шпицберген, таяние вечной мерзлоты привело к тому, что гробы «поднимаются» из-под земли, рассказывает пастор Ивар Смедсрод, приехавший в местную церковь на лето. По мере того как мерзлота продолжит исчезать, часть могил рискует вовсе оказаться на дороге или, наоборот, быть заваленной сошедшей с гор лавиной. Журналисты Reuters узнали, как изменение климата сказывается на жителях самого северного из городов мира и на ледниках самого архипелага — узнать некоторые из этих историй можно в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Вообще-то лавины для Лонгйира — явление нетипичное. Едва ли не впервые с ними столкнулись в 2015 году — тогда из-за схода лавины погибли мужчина и ребенок, оказавшиеся в заваленном снегом доме. А в 2017-м всё повторилось. Никто не погиб, но несколько домов были «просто сметены», рассказали журналистам Reuters жители города
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Лонгйир — крупнейшее поселение на архипелаге. Сейчас здесь живет около тысячи человек, в летний период — до 2–3 тыс.
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Эта упряжка принадлежит местному фермеру Одону Сальту — всего у него 110 собак. И больше всего он беспокоится о том, как потепление скажется на животных, населяющих планету. «Если бы речь шла о том, что из-за изменения климата может исчезнуть человечество, я бы не так сильно беспокоился. Но из-за него могут погибнуть и животные, которые ни в чем не виноваты и ни на что не могут повлиять. Вот о чем я переживаю», — сказал он журналистам
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Одон Сальт и его собаки
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
C 1979 года количество льда в Арктике сокращалось примерно на 12% за десятилетие. Сильнее всего это сказалось как раз на ледниках Шпицбергена и Баренцевом регионе
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
По данным ученых Норвежского климатического центра (Norwegian Centre for Climate Services), с 1970 года среднегодовая температура здесь увеличилась на 4 градуса по Цельсию, среднегодовая зимняя температура — сразу на 7 градусов по Цельсию
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Ким Холмен — глава Норвежского полярного института (Norwegian Polar Institute). На архипелаге Свальбард он провел последние 30 лет. По его словам, изменения, которые он наблюдал, серьезны и происходят быстро: «Мы теряем Свальбард, к которому мы привыкли, мы теряем Арктику, к которой мы привыкли, из-за изменений климата»
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Вислав Савицки держит в руках фотографию своего сына 44-летнего Михала Савицки — ученый из Польши, Михал много времени провел на архипелаге Шпицберген, работая на местной станции, и был опытным альпинистом и исследователем. Весной 2019 года Михал Савицки и его коллега Анна Горска погибли, упав с одного из пиков после того, как ледник обрушился под ними
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Шпицберген также известен своими угольными месторождениями — большинство из них активно разрабатывались в середине прошлого столетия (в том числе советскими шахтерами). Сейчас отрасль пришла в упадок, большинство шахт уже закрыты. Еще оставшиеся здесь шахтеры убеждены, что, несмотря на то что угледобывающая промышленность негативно влияет на окружающую среду, полностью отказываться от добычи нельзя: «Нам нужен уголь, и для нас безопаснее и проще, если мы будем добывать его самостоятельно»
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
По данным отчета о климате Climate in Svalbard 2100, к концу столетия среднегодовые температуры здесь вырастут сразу на 7–10 градусов по Цельсию
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