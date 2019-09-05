Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене

Эта упряжка принадлежит местному фермеру Одону Сальту — всего у него 110 собак. И больше всего он беспокоится о том, как потепление скажется на животных, населяющих планету. «Если бы речь шла о том, что из-за изменения климата может исчезнуть человечество, я бы не так сильно беспокоился. Но из-за него могут погибнуть и животные, которые ни в чем не виноваты и ни на что не могут повлиять. Вот о чем я переживаю», — сказал он журналистам