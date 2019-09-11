Ученые зафиксировали аномальное таяние арктического льда

В августе арктический лед стаял на треть больше обычного — его средняя площадь была на 35% меньше показателей, характерных для этого летнего месяца. Об этом 11 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Европейский сервис мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS).

Так, средняя площадь льда в августе составила 4,8 млн кв. км — это на 2,6 млн кв. км меньше средних августовских показателей данных 1980–2010 годов.

Аномалии наблюдались в море Бофорта, Чукотском и Восточно-Сибирском морях.

Данный показатель является вторым в истории, уступая масштабам таяния за август 2012 года.

В конце августа в Исландии торжественно попрощались с 700-летним ледником Окйекюдль, который практически исчез с лица Земли. В память о нем местные власти установили мемориальную доску с письмом к будущим поколениям. На церемонию приехали в том числе высшие лица Исландии, а также представители США, ООН и Ирландии.

Синоптики прогнозируют аномальное повышение температур осенью на большей части планеты.