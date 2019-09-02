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Температура на большей части планеты поднимется осенью выше нормы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) рассказала, что температура на поверхности океанов и суши с сентября по ноябрь 2019 года на большей части планеты будет выше обычных значений для этих месяцев. Такой прогноз в ВМО дали в понедельник, 2 сентября.

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«Средняя температура на поверхности моря и суши на большой части планеты прогнозируется выше нормы для сентября-ноября, несмотря на отсутствие полноценного явления Эль-Ниньо», — пояснили в организации. Уточняется, что Эль-Ниньо — это природный феномен, который включает в себя колебание температур и изменения в атмосфере.

По данным экспертов, в 2018 году нагрев океана достиг новых рекордных величин, пишет ТАСС. Директор сектора ВМО по предсказанию климата и адаптации Макс Дилли рассказал, что на сегодняшний день сигналы, появившиеся в результате вызванного человеком потепления климата, стали мощнее, чем «сигналы сил природы». Он напомнил, что минувший июль был очень теплым и сопровождался экстремальными погодными явлениями в отсутствие сильного Эль-Ниньо.

В феврале специалисты ВМО заявили, что декада с 2014-го по 2023 год станет самой теплой за последние 150 лет. Синоптики уверены, что планету ожидает быстрое потепление. Предполагается, что в течение каждой пятилетки мировые температуры будут в среднем на 1 градус выше показателей второй половины XIX века.

При этом глобальное повышение мировых температур может превысить 1,5 градуса, что является критической отметкой, по мнению ученых.

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