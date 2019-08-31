Синоптики дали прогноз на последний день лета в Москве

В столичном регионе в последний день лета будет ясная теплая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как он написал в субботу, 31 августа, на своей странице в Facebook, несмотря на туман и хмурое утро, ближе к полудню выглянет солнце. По словам Тишковца, температура поднимается до показателей, характерных для июля.

В столице воздух прогреется до плюс 24 градусов, по области будет теплее на один градус. Ветер будет дуть слабый, переменный, атмосферное давление составит 751 мм рт. столба.

Июнь стал самым теплым месяцем лета в Москве. По словам синоптиков, уходящее лето в столице стало на 0,6 градуса теплее многолетних значений. Кроме того, осадков выпало порядка 200 мм — чуть больше 80% от нормы сезона.