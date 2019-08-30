Прямой эфир
Сюжет:

Июнь в Москве стал самым теплым месяцем уходящего лета

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Июнь стал самым теплым месяцем лета в Москве. Об этом 30 августа сообщается на сайте «Метеоновости».

Исправить с помощью зонда: точность прогнозов погоды вырастет вдвое
Новую систему уже внедряет Росгидромет

По словам синоптиков, уходящее лето в столице стало на 0,6 градуса теплее многолетних значений. Кроме того, осадков выпало порядка 200 мм — чуть больше 80% от нормы сезона. Самым теплым месяцем лета стал июнь — средняя температура составила +19,6 градуса. Также в течение месяца было шесть дней, когда фиксировалась температура выше +30 градусов.

Метеорологи также отметили, что на редкость прохладным месяцем лета оказался июль, когда средняя температура воздуха составила +16,7 градуса — этот показатель ниже нормы на 1,5 градуса. В августе тепло в столицу пришло только во второй половине месяца, а отрицательная аномалия температуры воздуха сохранялась до 13 августа.

Самым теплым днем августа стало 19 августа, когда столбики термометров поднялись до 28,6 градуса, пишет агентство городских новостей «Москва». Средняя температура месяца оказалась близкой к норме.

Ранее 30 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предостерег россиян от завышенных надежд на жаркую погоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Гидрометцентр рассказал о погоде в первый учебный день

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019