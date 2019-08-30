Июнь в Москве стал самым теплым месяцем уходящего лета

Июнь стал самым теплым месяцем лета в Москве. Об этом 30 августа сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, уходящее лето в столице стало на 0,6 градуса теплее многолетних значений. Кроме того, осадков выпало порядка 200 мм — чуть больше 80% от нормы сезона. Самым теплым месяцем лета стал июнь — средняя температура составила +19,6 градуса. Также в течение месяца было шесть дней, когда фиксировалась температура выше +30 градусов.

Метеорологи также отметили, что на редкость прохладным месяцем лета оказался июль, когда средняя температура воздуха составила +16,7 градуса — этот показатель ниже нормы на 1,5 градуса. В августе тепло в столицу пришло только во второй половине месяца, а отрицательная аномалия температуры воздуха сохранялась до 13 августа.

Самым теплым днем августа стало 19 августа, когда столбики термометров поднялись до 28,6 градуса, пишет агентство городских новостей «Москва». Средняя температура месяца оказалась близкой к норме.

Ранее 30 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предостерег россиян от завышенных надежд на жаркую погоду.