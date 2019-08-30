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Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморье вызваны перегревом территории Китая этим летом. По его словам, весной и летом в эту страну проникал теплый переувлажненный тропический воздух.

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«Этот воздух распространялся дальше... и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье», — цитирует Кубая «РИА Новости».

По его словам, в ряде районов Приморского края выпало до 150-200% месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди прошли в средних и нижних течениях основных рек, однако катастрофических наводнений не наблюдается.

Ранее 29 августа сообщалось, что режим ЧС объявили в Приморье из-за паводка. 27 августа сообщалось, что уровень реки Амур превысил отметку опасного явления на 23 см. Также режим ЧС ввели во Владивостоке из-за ливней.

В конце июня наводнение произошло в некоторых районах Иркутской области. Общее число пострадавших — 45 тыс. человек. Есть погибшие. Предварительные причины паводка — проливные дожди, которые совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. Наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

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