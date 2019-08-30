Гидрометцентр рассказал о погоде в первый учебный день

В первый учебный день — понедельник, 2 сентября, — школьников и студентов ждет очень комфортная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции в пятницу, 30 августа.

«На всей территории, и в Черноземье […], и в Москве и сопредельных областях будет 12–14 градусов утром, днем 23–25 градусов», — приводит его слова «РИА Новости».

Синоптик добавил, что в Санкт-Петербурге погода во время школьных линеек будет такой же комфортной, как и в Москве.

Двумя днями ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в Москву пришло «молодое» бабье лето.