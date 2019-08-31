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Синоптики рассказали о погоде в последний день лета в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали, что гостей и жителей столичного региона ожидает небольшая облачность и теплая погода в последний день лета, 31 августа.

В Москве в дневное время прогнозируется от 22 до 24 градусов тепла, по области — до 25 градусов. Ночью температура по столице от 11 до 14 градусов, в Подмосковье местами похолодает до 8 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, ветер переменный со скоростью не более 7 м/с.

30 августа сообщалось, что июнь стал самым теплым месяцем лета в Москве. По словам синоптиков, уходящее лето в столице стало на 0,6 градуса теплее многолетних значений.

Ранее в тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предостерег россиян от завышенных надежд на жаркую погоду.

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