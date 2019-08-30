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Вильфанд предостерег россиян от надежд на жару цитатой Пушкина

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предостерег россиян от завышенных надежд на жаркую погоду. Об этом он сказал в пятницу, 30 августа, на пресс-конференции в Москве.

«Не должно быть завышенных ожиданий жары, тепла, всё же мы живем не в субтропиках», — передает слова Вильфанда «РИА Новости».

Вильфанд отметил, что холодный август для России является нормой. По его словам, если «осреднить температуру» с 1 июня по 31 августа, то окажется, что погода в Москве была выше нормы на полградуса.

«Но наше северное лето, Карикатура южных зим, Мелькнет и нет: известно это, Хоть мы признаться не хотим», — процитировал он стихотворение Александра Пушкина.

Также научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в первый учебный день — понедельник, 2 сентября, — школьников и студентов ждет очень комфортная погода. По его словам, в Москве и сопредельных областях будет 12–14 градусов тепла утром и 23–25 градусов днем.

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