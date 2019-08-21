Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России

Жителей европейской части России предстоящий сентябрь порадует бабьим летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 21 августа.

По словам синоптика, которые приводит ТАСС, давать уточненный прогноз на сентябрь по температуре и осадкам пока рано. В какие именно даты стоит ожидать теплой и солнечной погоды, метеорологи смогут спрогнозировать в конце августа, добавил он.

Как отмечает Вильфанд, когда синоптики прогнозируют бабье лето в сентябре, то понимают под этим период хорошей сухой погоды после затяжного ненастья.

«Поэтому, когда мы ожидаем бабье лето, мы на самом деле кликаем плохую погоду, ненастье, которое нужно пережить и потом уже насладиться бабьим летом», — пояснил он.

20 августа в Москве после затяжного ненастья пришла жаркая погода. По данным Гидрометцентра, днем 21 августа воздух в городе прогреется до 27–29 градусов, а ночью столбики термометров покажут 16–19 градусов тепла. Ранее Вильфанд предупредил, что жара вернулась в столицу ненадолго.