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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Теплая погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Московском регионе в понедельник, 2 сентября, сообщает на сайте Гидрометцентра.

В столице столбики термометров покажут +23...+25 градусов, по области +20...+25 градусов. Местами возможен небольшой дождь, ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В ночь на вторник, 3 сентября в Москве температура составит +11...+13 градусов, по области +8...+13 градусов. Осадков не прогнозируется.

Ранее в августе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.

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