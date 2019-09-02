Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 сентября

Теплая погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Московском регионе в понедельник, 2 сентября, сообщает на сайте Гидрометцентра.

В столице столбики термометров покажут +23...+25 градусов, по области +20...+25 градусов. Местами возможен небольшой дождь, ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В ночь на вторник, 3 сентября в Москве температура составит +11...+13 градусов, по области +8...+13 градусов. Осадков не прогнозируется.

Ранее в августе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.