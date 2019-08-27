Генсек ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на Земле

Генеральный секретарь ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете во время саммита G7 во вторник, 27 августа. Июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории, а 2015—2019 годы, вероятно, станут самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, заявил Антониу Гутерреш.

Также генсек сделал акцент на стремительном таянии ледников в Гренландии, отметил природные пожары на Аляске, в Амазонии и в Сибири в июне и июле этого года, которые привели к выбросам больших объемов углекислого газа в атмосферу, пишет RT.

Генсек ООН назвал всё происходящее чрезвычайной климатической ситуацией, сообщает НСН. «Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», — подчеркнул генсек ООН.

26 августа издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.