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Генсек ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на Земле

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Генеральный секретарь ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете во время саммита G7 во вторник, 27 августа. Июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории, а 2015—2019 годы, вероятно, станут самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, заявил Антониу Гутерреш.

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Также генсек сделал акцент на стремительном таянии ледников в Гренландии, отметил природные пожары на Аляске, в Амазонии и в Сибири в июне и июле этого года, которые привели к выбросам больших объемов углекислого газа в атмосферу, пишет RT.

Генсек ООН назвал всё происходящее чрезвычайной климатической ситуацией, сообщает НСН. «Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», — подчеркнул генсек ООН.

26 августа издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.

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