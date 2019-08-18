На Аляске из-за жары гибнет лосось

В американском штате Аляска этим летом погибло большое количество лосося. По мнению экспертов, причиной гибели рыбы стала наблюдающаяся в регионе жара, сообщает телеканал CNN.

Директор Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон узнала о массовой гибели рыбы от жителей штата и направилась с коллегами в конце июля к реке Коюкук. В результате члены экспедиции обнаружили около 850 погибших во время нереста лососей. Однако реально могли погибнуть от четырех до десяти раз больше рыб.

Специалисты искали у погибших особей признаки поражений, паразитов и инфекций, однако не нашли их. По словам эксперта, поскольку гибель рыбы совпало с жаркими температурами, то и причиной гибели лосося вероятно стал тепловой стресс.

8 августа сообщалось, что приморцы нашли в Хасанском районе сельдяного короля (ремнетела) — морскую полуглубоководную рыбу, которая встречается в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Появление у побережья Приморского края такой редкой рыбы связано с теплыми дрейфовыми течениями, заявили ученые.